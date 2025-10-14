Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı, Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında, birçok noktada imalat tamamlanırken, diğer alanlarda da çalışmalar tam gaz sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve tamamlanmasıyla birlikte ilçenin yarınlarına hizmet edecek, kent kimliğine büyük katkılar sunacak Çayırova Kent Meydanı projesinde çalışmalar süratle devam ediyor. Proje kapsamında, istinat duvarı imalatları, kuru havuz imalatları ve park imalatları tamamlanırken, kafeterya kısmında da mekanik tesisat imalatları bitirildi. Kafeterya kısmında da dış cephe doğramalarında sona gelindi.

CAMİDE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Bununla beraber, Kent Meydanı Projesi kapsamında ilçeye kazandırılacak yeni caminin de çalışmaları hızla devam ediyor. İç dış cephe duvar, dış cephe konstrüksiyon, cami içinde ve fuaye alanında elektrik desant borulama, sorti kabloların çekilmesi, seslendirme ve yangın kablolarının çekilmesi, kubbe ahşap kaplama imalatları tamamlandı. Dış cephe prekast işlemleri sürüyor. Bununla birlikte minare kaplama imalatı ve susamlı limra taşı imalatı sürüyor. Bununla birlikte kubbede sac kaplama imalatı devam ediyor.

OTOPARKTA ÇALIŞMALAR DEVAM

Bunun yanı sıra cami altında inşa edilen 3 katlı kapalı otopark alanında da, -3 ve -2’nci katlarda otopark tava imalatı devam ediyor. Ayrıca, elektrik tava imalatları yapılması ve aydınlatma ve sorti kablolarının çekilmesi ile temiz su tesisat borulaması da sürüyor.

İLÇEYE DEĞER KATACAK

Çayırovalılar için yeni nefes alma yeri olacak Çayırova Kent Meydanı, 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, yeraltı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi olacak proje, ilçeye büyük değer katacak.