İstanbul Maltepe Belediyesi’nce Maltepeli vatandaşların güvenli internet kullanarak dijital saldırılardan korunması için “Dijitalde Güvendeyim” isimli seminer düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi’nin 50 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik hizmet veren Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde organize edilen eğitim, Habitat Derneği, Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen “Dijitalde Güvendeyim” Projesi kapsamında gerçekleşti.

Seminerde, artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi ve dijital dünyada daha güvenli şekilde yer almasını sağlamak amaçlandı. Eğitimde dolandırıcılık türleri, SMS ve e-posta yoluyla yapılan tuzaklar, akraba veya kamu görevlisi kılığına giren dolandırıcılar ile yapay zekâ tabanlı saldırılar ayrıntılı şekilde, gerçek vaka örnekleriyle anlatıldı.

‘KORKU VE PANİK UYANDIRAN MESAJLARA KARŞI SAKİN KALIN’

Dolandırıcıların korku, panik, merhamet, merak ve yetkiye saygı gibi duyguları istismar ettiğine dikkat çeken uzmanlar “Hemen ödeme yapmazsan hesabın bloke olacak gibi korku ve panik uyandıran mesajlar, bireyleri hızlı ve düşüncesiz kararlar almaya itiyor. Bu tuzaklara karşı sakin kalarak durumu değerlendirmeniz önemli. Dur, Düşün, Danış (3D) kuralını uygulayın,” şeklinde konuştular.