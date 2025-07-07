Konya Meram Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, İzmir’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda madalyalara yine ambargo koydu. Şampiyonada altı madalya kazanan kulüp sporcularından dört isim, ay-yıldızlı forma ile uluslararası şampiyonalarda Türkiye’yi temsil ette hakkı kazandı.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, İzmir’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda bir kez daha adlarından söz ettirdi.

Farklı sıkletlerde elde edilen şampiyonluk ve derecelerle yalnızca kürsüleri değil, milli takımı da renklendiren kulüp, Türkiye’nin gururu oldu.

Şampiyonada; Sabriye Gür 70 kg’da, Emircan Abdullah Beserek 75 kg’da,Kazım Mert Dereli ise 91 kg’da birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya kazandı.Ebrar Aygün (56 kg) ve Murat Hidayet Şen (81 kg) ikinci olurkan Nuran Nısanur Demirok (56 kg) ise üçüncü oldu.

Bu başarılarla birlikte Sabriye Gür, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi şehrinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Emircan Abdullah Beserek, Kazım Mert Dereli ve Murat Hidayet Şen ise İtalya’da gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

BAŞKAN KAVUŞ: "GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şampiyon sporcuları, onları yetiştiren antrenörleri ve Meram Belediyespor yöneticilerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. Başkan Kavuş,. sporcuların sadece madalya kazanmakla kalmadığını, Türkiye'yi ve Konya'yı uluslararası arenada da en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, başarıda emeği geçen tüm antrenörlere, kulüp yöneticileri ve ailelerine teşekkür etti.