Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle geçen yıl hayata geçirilen “Yapay Zekâ Yıldızları” dijital eğitim projesi, Birleşmiş Milletler’in prestijli ödül programlarından WSIS Prizes 2025’te ödül aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen “Yapay Zekâ Yıldızları” projesi, Birleşmiş Milletler’in WSIS Prizes 2025 ödül programında “Kapasite Geliştirme” kategorisinde “Champion” unvanına layık görüldü.

2 milyondan fazla oyun kullanıldığı halk oylamasında 20 proje arasında en çok destek alanlardan biri olan proje, 7 Temmuz 2025’te Cenevre’de düzenlenecek WSIS+20 Zirvesi’nde ödüllendirilecek.

Fotoğraf Yarışmasında FinalistProjenin “AI Stars: Empowering Young Minds in Hatay” adlı fotoğrafı, WSIS 2025 Fotoğraf Yarışması’nda 246 başvuru arasından finalist seçildi.

Fotoğraf, WSIS+20 Üst Düzey Etkinliği’nin resmi web sitesinde ve sosyal medya kanallarında paylaşılacak.

“GENÇLERİ DİJİTAL GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, projenin genç nesilleri yapay zekâyla buluşturmayı amaçladığını belirterek, “11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zekâ eğitimi veriyoruz. Onların yaratıcı fikirlerini teknolojiyle birleştirmelerini sağlıyoruz. Projemizin küresel çapta fark edilmesi ve ödüllendirilmesi bizi gururlandırdı” dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, ödülün Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda bir kilometre taşı olduğunu vurgulayarak, “36 binden fazla öğrenciye yapay zekâ eğitimi sunduk. Her 1 TL’lik yatırım, 5,34 TL sosyal geri dönüş sağladı. Bu ödül, gençlerin dijital becerilerle donatılmasının küresel çapta takdir gördüğünü gösteriyor. Hedefimiz, üreten bir nesil yetiştirmek” dedi.

Hatırlanacağı gibi proje, 12 ilde 58 lokasyonda 183 gönüllü öğretmenle 36 binden fazla öğrenciye ulaştı.Yeni dönemde 55 bin öğrenciye yapay zekâ eğitimi verilmesi hedefleniyor. Öğrenciler, yapay zekâ araçlarıyla içerik üretiyor ve kendi projelerini geliştiriyor.