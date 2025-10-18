KAYSO 38 Erva Spor Okulu öğrencilerine, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) iş birliğiyle “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Atölye Programı” düzenlendi. Programda gençlerin çevresel farkındalık, toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilir gelecek bilincini geliştirmeye yönelik çeşitli uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - AGÜ Öğretim Üyeleri Dr. Sümeyra Ayık ve Dr. Sinan Akyüz tarafından yürütülen atölyede, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bireysel ve toplumsal düzeyde nasıl hayata geçirilebileceği örneklerle anlatıldı. Öğrenciler, “Geleceği düşün, harekete geç!” mottosuyla çevreye duyarlı birey olmanın, kaynakları verimli kullanmanın ve küçük adımlarla büyük değişimlere katkı sunmanın yollarını keşfetti.

Programa Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Baloğlu da katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Baloğlu, gençlerin bilinçli bireyler olarak yetişmesinin geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: “KAYSO olarak sadece sanayiye değil, aynı zamanda geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin eğitimine ve gelişimine de büyük önem veriyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sadece bugünü değil yarını da düşünmeyi gerektiriyor. Bu bilinci çocuk yaşta kazanan gençlerimiz, hem topluma hem çevreye karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişecekler. Programımıza katkı sunan değerli hocalarımıza ve Abdullah Gül Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. Kayseri Sanayi Odası olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için eğitim, spor ve farkındalık temelli projelere destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

KAYSO 38 Erva Spor Okulu bünyesinde düzenlenen bu anlamlı etkinlik, çocukların sosyal farkındalıklarını artırırken aynı zamanda onların ekip çalışması, iletişim ve problem çözme becerilerini de geliştirmeyi hedefliyor.