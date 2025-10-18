Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile, bazı bakanlıklara yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sinop İl Müdürü Zeki Yıldırım görevden alınırken, yerine Şanlıurfa İl Müdürü Can Kayhan Özok, Rize İl Müdürlüğü görevine Isparta İl Müdürü Hüseyin Güçlü, Isparta İl Müdürlüğü görevine Rize İl Müdürü Selim Köse getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alınırken, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ersin Karaman atandı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine ise Prof. Dr. Cihad Demirli getirildi.

Resmi Gazete’de yer alan diğer karara göre ise, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Doğan Demirel görevden alındı.