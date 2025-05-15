Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri’de açılan Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nun töreninde, “Hayvan sağlığı, halk sağlığıdır” diyerek, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin Hayvancılık Yol Haritası’nın önemli bir parçası olduğunu vurguladı. İstasyon, Erzurum, Elazığ, Ankara ve Çankırı’dan sonra beşinci kontrol noktası oldu.KAYSERİ (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri-Ankara karayolu üzerindeki Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayvan sağlığının halk sağlığı için kritik önemde olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı, Hayvancılık Yol Haritası kapsamında hayvan hastalıklarıyla mücadelede önemli adımlar attıklarını ifade ederek, “Erzurum, Elazığ, Ankara ve Çankırı’dan sonra Kayseri’de hizmete aldığımız istasyonla, hayvan hareketliliğini etkin bir şekilde izliyoruz. Sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve sağlıklı üretim için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

https://twitter.com/TCTarim/status/1922938319626748049

İstasyonların 7/24 denetim yaparak hayvan sevklerini mevzuata uygun hale getirdiğini, böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlendiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, açılışın hayırlı olmasını dilerken, Kayseri’nin stratejik konumuyla hayvancılıkta önemli bir merkez olduğunu da sözlerine ekledi.