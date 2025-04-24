Sosyal medya kaynaklı iddialarda Karabük İdman Yurdu’nun ligde kalabilmek için 52 Orduspor kulübü ile temas halinde olduğu belirtildi.

TFF 3. Lig. 3. Grup’ta düşme potasında bulunan ve hafta sonu son maçına seyircisi önünde çıkacak olan Bayburt Özel İdarespor bu maçı kazansa dahi rakiplerinden gelecek haberler sonrasında lige kalıp kalmayacağı belli olacak.

Bu minvalde ligin en güçlü ekiplerinde 52 Orduspor hafta sonu düşme potasındaki Karabük İdman Yurdu’nu ağırlayacak. Bayburtlu taraftarlar normal şartlar altında Karabük’ün 52 Orduspor’u yenecek gücü olmadığını, bundan dolayı masada işi bitirmek için 52 Orduspor ile görüşmeler yaptıklarını dile getirdiler.

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde Bayburt Özel İdarespor’un profesyonel liglere veda edeceğini hatırlatan taraftarlar, “Karabük İdman Yurdu’nun futbolun ahlakına yakışmayan girişimde bulundukları haberi tüm spor kamuoyunu kaygılandırmaktadır. Bu haberin sonuna kadar peşindeyiz ve sporda bu tarz olayların sonuna kadar da karşısında olacağız. 52 Orduspor'un gücünü biliyoruz ve bu tür hareketlere prim vermeyeceklerine inanıyoruz” paylaşımında bulundular.