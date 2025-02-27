Artvin merkeze bağlı Ormanlı köyünde kar kütlesi nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - İl genelinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ormanlı köyünün Çayağzı Mahallesi'nde kar yağışı sonucu biriken kar kütlesi nedeniyle Kenan Akyürek’e ait ahırın çatısında çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve il özel idaresi ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan hayvanlar çıkarıldı.

VALİ ERGÜN’DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Olayın ardından Artvin Valisi Turan Ergün Ormanlı köyüne giderek, ahırı çöken Kenan Akyürek’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ahırın çökmesiyle Akyürek ile ilgililerden bilgi alan Vali Ergün, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşının yanında olduğunu söyledi.