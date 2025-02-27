TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 11. haftasında sahasında Bursaspor Tatildekirala.com’u 75-71’lik skorla mağlup etmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2024-2025 sezonu Final Grubu 11. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Bursaspor Tatildekirala.com’u ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Yücel Çağın Başaran, Efe Postel, Batu Bircan, Emir Türkoğlu, Emirhan Serbest beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Efe Postel ile buldu. Rakip sayılarına Emirhan Serbest ve Batu Bircan ile karşılık vererek 7-5 öne geçen ev sahibi takım, Emirhan Serbest ve Efe Postel’in üçlükleri sonrası 7. dakikaya 18-15 üstün girse de mola sonrası rakibe 8-0’lık seri verince 18-23 geriye düştü.

İlk periyodu Yücel’in basketiyle 20-23 geride kapatan TOFAŞ BGL Takımı, ikinci çeyreğin başında Rıza Poyraz Paşaoğlu’nun sayısıyla 24-24 eşitliği sağladı. Emir Türkoğlu, Enes Akman ve Yücel Çağın Başaran’ın basketleriyle 18.30’da 31-30 önde olan Mavi Yeşilli takım, Enes Akman’ın sayısı sonrası soyunma odasına 33-34 geride girdi.

Üçüncü periyoda Emir Türkoğlu’nun basketiyle başlayan TOFAŞ, Kerem Yaldız, Kerem Çorumlular ve Efe Postel’in sayılarıyla takibini sürdürdü. Yücel Çağın Başaran ve Berkay Gönül’ün basketleriyle 29. dakikada 48-47 öne geçen Mavi Yeşilliler, son çeyreğe 49-50 geride girse de dördüncü periyodun başında Yücel Çağın Başaran’ın serbest atış sayılarıyla 51-50 yeniden öne geçti. Enes Akman ve Efe Postel’in basketleriyle 32. dakikada 56-55 üstün durumda olan TOFAŞ BGL Takımı, son 4 dakikaya 62-67 geride girse de Emir Türkoğlu, Yücel Çağın Başaran ve Efe Postel’in sayılarıyla bu bölümde 8-0’lık seri bularak bitime 1.50 kala 70-67 üstünlüğü sağladı. Kalan bölümde de Efe Postel’in elinden skor bulan TOFAŞ, parkeden 75-71 galip ayrıldı.

Bursaspor karşısında TOFAŞ’ta Efe Postel 21 sayıyla oynarken; Yücel Çağın Başaran 18 sayı kaydetti.

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu’nda sıradaki maçını 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak. BJK Fibabanka Spor Kompleksi’ndeki maç saat 16.00’da başlayaca