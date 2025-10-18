Doğa harikası Kapadokya, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail ile yine dünya çapında bir spor şölenine ev sahipliği yapıyor. 79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katıldığı organizasyonda, koşucular peribacalarının gölgesinde 14K, 38K, 63K ve 119K’lık zorlu parkurlarda mücadele ediyor.

Mesut IŞIK / NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye’nin en prestijli patika koşusu organizasyonları arasında yer alan Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu yıl 12’nci kez, Salomon’un isim sponsorluğunda ise 10’uncu kez düzenleniyor. Spor turizmine sağladığı katkılarla bilinen Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Kapadokya’nın büyüleyici coğrafyasında sporla doğayı buluşturuyor.

14K’LIK PARKURLA START VERİLDİ

Organizasyonun ilk günü, bu yıl ilk kez koşulan 14 kilometrelik parkurun startı ile başladı. 535 sporcu, saat 15.00’te verilen startla Kapadokya’nın büyüleyici vadilerinde koşmaya başladı. Startı; Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Nevşehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Hakan Keskin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Keskin ve Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney birlikte verdi.

79 ÜLKEDEN 2BİN 406 SPORCU

Her yıl uluslararası katılımla büyüyen organizasyon, bu yıl 79 farklı ülkeden sporcuyu Kapadokya’da buluşturuyor. Katılımcıların 879’u kadın, 1527’si erkek olmak üzere toplamda 2 bin 406 sporcu, eşsiz doğal güzellikler arasında mücadele edecek.

119K parkurunda 218 sporcu, 63K parkurunda 598 sporcu, 38K parkurunda 1055 sporcu yarışacak.

ELİT ATLETLER PARKURA ÇIKIYOR

Organizasyonda bu yıl da uluslararası ve yerli elit atletler boy gösterecek. Katılımcılar arasında İngiliz Kerlen Marcel, Kanadalı Salomon atleti Christian Meier ve Türkiye'den Beyza Güzel, İrem Can Ayaz, Üzeyir Söylemez, Mustafa Araç, Bilal Öztürk, Tuğçe Karakaya, Fatma Taş ve Necdet Ülker gibi önemli isimler yer alıyor.

Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Atletizm Federasyonu desteğiyle gerçekleşiyor.

Yarış öncesi Yunak Evleri’nde düzenlenen basın toplantısında, organizasyona katkı sağlayan kamu temsilcileri ve sponsorlar birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, organizasyonun Kapadokya’nın tarihi ve doğal dokusuna en uygun etkinliklerden biri olduğunu vurgulayarak tüm sporculara kazasız ve başarılı bir yarış diledi.

Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, “Her başarının bir hikayesi var, bu da bir ekip işi. Kapadokya’daki her kurum bu organizasyona sahip çıkmış” ifadelerini kullandı.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul ise, “Hem dayanıklılığın hem mücadelenin olduğu bu yarışta tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, “Bu artık sadece bir kurumun değil, tüm Kapadokya’nın organizasyonu. Hep birlikte büyütüyoruz” diye konuştu.

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Olgar Şirketler Grubu CEO’su Orkun Olgar, Garmin Türkiye Genel Müdürü Hasan Güder, Corendon Airlines Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Pehlivan, Noss Group Oteller Genel Müdürü Seçkin Özerler de yaptıkları konuşmalarda organizasyonun uluslararası gücüne, sporun ve turizmin birleşmesine vurgu yaptı.