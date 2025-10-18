Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Milli okçusu Emircan Haney Çin’de düzenlenen Dünya Kupası finallerinde Danimarkalı rakibi MathiasFullerton'u yenerek altın madalya kazında. Haney erkekler kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı Milli okçusu Emircan Haney, Çin’in Nanjing kentinde2025 Hyundai Dünya Kupası'nın final aşamasında Danimarkalı rakibi MathiasFullerton'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Erkekler makaralı yayda mücadele eden Büyükşehir Okçusu Emircan HaneyNanjing kentindeki organizasyonda çeyrek finalde Fransız Nicolas Girard'ı 147-146, yarı finalde de Hollandalı Mike Schloesser'ı beraberlik atışları sonucu mağlup ederek adını finale yazdırdı.Finalde DanimarkalıMathiasFullerton ile karşılaşan milli okçu, rakibini 149-148 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Dünya’nın en iyi okçularını geride bırakarak Dünya Şampiyonu olan, ülkemizi ve Muğla’mızı gururlandıran Büyükşehir sporcumuz Emircan Haney’i kutluyorum. Yatağan ilçemizde başlayan okçuluk hikayesiÇin’de büyük bir başarıyla taçlandı ve okçulukta zirveye ulaştı. Tüm gençlerimize örnek olacak bu başarıhikayesini bizlere yaşatan Antrenörümüz Dr.Ejder Sözen’e ve adını okçuluk tarihine yazdıran Emircan Haney’eçok teşekkür ediyorum. Muğla sizinle gurur duyuyor” dedi.