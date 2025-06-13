Çeşme’de Çiftlikköy Deresi’nde istinat duvarlarının yıkılma riskine karşı İZSU ekipleri, dereye hızlı bir şekilde müdahale etti. Yaklaşık bir hafta süren çalışmalar tamamlanarak dere güvenli hale getirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Çeşme’de köy içinden geçerek denize ulaşan Çiftlikköy Deresi’ndeki çalışmaları tamamladı. Derenin sahil yolu geçişinde bulunan istinat duvarında yıkılma riskinin belirlenmesi üzerine harekete geçen İZSU Genel Müdürlüğü İşletmeler 3. Bölge Daire Başkanlığı ekipleri derenin her iki tarafında 30 metrelik kısımda taş duvar dolgu, tahkimat ve betonarme perde imalatı yaptı. Dereden 900 ton çamur ve atık malzeme çıkarılırken, zemin 800 ton taşla güçlendirildi. Ayrıca zamanla deformasyona uğrayan duvarlarda da çelik hasır donatı ile betonarme istinat duvarı imalatı yapılarak güvenlik koşulları sağlandı.

ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ

Çiftlikköy Deresi’ne hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini ifade eden Çeşme Dereler Teknik Amiri Ayhan Şenoğlu, “Yıllar içerisinde deniz sularının da etkisiyle istinat duvarında tahribat olduğunu gözlemledik. Vatandaşımızın mal ve can güvenliğini sağlamak için istinat duvarlarını yaptık. Derenin zeminini iyileştirdik. Bu çalışmalarda Çeşme Belediyesi de bize destek verdi” dedi.

“CEMİL BAŞKAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yıllardır Çiftlikköy Deresi ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları aktaran Çiftlik Mahallesi Muhtarı Özdemir Yurttaş, “Sivrisinek, koku, balçık gibi problemlerle karşı karşıya kalıyorduk. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay sorunumuza kulak verdi ve bu problemi çözüme kavuşturdu. Kanayan yaramıza parmak bastılar. Bu derenin dört yıldır sağlıklı bir yapıya kavuşması için çaba harcıyoruz. Sonunda isteğimiz yerine geldi. Mahallem adına Cemil Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.