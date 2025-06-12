İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarını korumak amacıyla Güzelbahçe’de gerçekleştirdiği denetimlerde, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletme ve balıkçı teknelerine toplam 1,2 milyon TL idari para cezası uyguladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim Ekipleri, sürdürülebilir balıkçılık ve su kaynaklarının korunması için İzmir’in 30 ilçesinde 7/24 denetimlerini sürdürüyor.

Güzelbahçe ilçesindeki balıkçı barınakları ve perakende satış noktalarında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasalara aykırı faaliyetler tespit edildi.

1,2 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Denetimlerde, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı hareket ettiği belirlenen 3 işletme ve 15 balıkçı teknesine toplam 1 milyon 246 bin 605 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, mevzuata uygun olmayan 49,28 kilogram su ürününe el konuldu.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.