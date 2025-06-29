İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes, Seferihisar, Gaziemir ve diğer bölgelerde çıkan orman yangınlarına ve fırtınanın yol açtığı ağaç devrilmelerine karşı tüm birimleriyle mücadele ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir, şiddetli rüzgar ve orman yangınlarının etkisi altında. Menderes (Yeniköy, Kuyucak), Seferihisar (Orhanlı, Payamlı, Ürkmez), Gaziemir (Beyazevler), Güzelbahçe (Payamlı), Tire, Torbalı (Yazıbaşı), Bayındır ve Bornova’da çıkan yangınlara, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Şiddetli fırtına yangınların yayılımını hızlandırırken, ekipler öncelikle yerleşim yerlerini koruma altına almaya odaklanıyor.

İtfaiye ekipleri, Gaziemir Beyazevler’de 6 arazöz ve 1 araç, Çamdibi’nde 3 arazöz, Bornova Egemenlik’te 2 arazöz ve 1 araç, Bayındır Yusuflu’da 3 arazöz, Tire Alacalı’da 2 arazöz ve 2 su tankeri, Menderes Kuyucak, Seferihisar Orhanlı ve Payamlı’da ise 3 araç, 10 arazöz ve 27 su tankeriyle müdahale ediyor. Seferihisar Akarca ve Torbalı Yazıbaşı’daki yangınlar kontrol altına alındı.

MUHTAR TANKERLERİ FACİAYI ÖNLEDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin muhtarlara dağıttığı su tankerleri, özellikle ot yangınlarının ormanlara sıçramasını engelledi. Güzelbahçe Çamlı Köyü’nde başlayan ot yangını, muhtar ve köylülerin tankerlerle müdahalesiyle söndürüldü. Tankerler, diğer yangın noktalarında da destek sağlıyor.

FIRTINANIN ETKİSİ: 119 AĞAÇ DEVRİLDİ

Şiddetli rüzgar, kent genelinde 119 ağaç devrilmesi ve dal kırılması olayına yol açtı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu ihbarlara hızla müdahale ederek olumsuzlukları gidermeye çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın ve fırtına kaynaklı sorunlarla mücadelede tüm birimleriyle sahada kesintisiz çalışmayı sürdürüyor.