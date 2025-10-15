İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem üreticinin gelirinin artmasını hem de doğanın korunmasını sağlayan toprak analizi uygulaması için ilçelerde eğitimlere başladı. Üreticiler, ilçelerdeki eğitimlerin yanı sıra Buca Fırat Yaşayan Parkı’ndaki analiz merkezinde toprağa dair tüm sorularına yanıt alabilecek.İZMİR (İGFA) - Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi de çiftçinin toprağını tanıyarak maliyetlerini düşürmesine ve verimli üretim yapmasına imkan sunan toprak analizi çalışmasını ilçelere yayıyor.

İklim krizine karşı kentin toprağını, havasını ve su kaynaklarını koruma altına alarak tarımsal verimliliği artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe ilçe üreticilerle bir araya gelerek toprak analizi eğitimleri düzenlemeye başladı.

İlk olarak Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde başlayan eğitimlerde ilçe belediyeler iş birliğiyle üreticilere eğitim verildi. Eğitimlerin ardından ekipler üreticilerden aldığı toprak örneklerini Buca Fırat Yaşayan Parkı’nda yer alan toprak analiz laboratuvarında inceleyerek çiftçilere raporlayacak. Böylelikle çiftçiler, toprağın ne kadar gübrelenmesi gerektiğinden ürünün nasıl daha verimli yetiştirilebileceğine kadar çok sayıda bilgiye ulaşmış olacak.

“TOPRAĞINIZI TANIYINIZ, TOPRAK ANALİZİNİ YAPTIRINIZ”

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak Analiz Laboratuvarı Sorumlu Mühendisi Dr. Ayşen Duman, ekim ayında Selçuk’ta başlayan eğitimlerin ilçe ilçe yayılacağını söyledi. İlçelerdeki eğitimlerin yanı sıra toprak analizi yaptırmak isteyen üreticilerin bireysel olarak da toprak numunelerini Fırat Yaşayan Parkı’na getirerek analiz ettirmeleri için çağrıda bulunan Ayşen Duman, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak tüm üreticilerimizi toprak analizine davet ediyoruz. Değerli üreticiler toprağınızı tanıyınız, toprak analizini yaptırınız. Doğru gübrelemeyi doğru miktarda, doğru bitki koruma yöntemini doğru oranda uygulamayı öğreniniz. Toprak analizi yapmak isteyen üreticilerimiz, bizim ortak çalıştığımız ilçe belediyeleri, kooperatifler, muhtarlar, ziraat odalarına gidip toprak analizi çalışması başvurusunda bulunabilirler” diye konuştu.

Uygulamanın kuraklıkla mücadele için de büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Ayşen Duman, “Günümüz koşullarında yağışların düşmesiyle üreticilerimiz de mağduriyet yaşıyor. Bu sebeple vahşi sulama sisteminin önüne geçmeye çalışıyoruz. Farklı sulama sistemleriyle ilgili üreticilerimizi bilgilendiriyoruz” dedi.