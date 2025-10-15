Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı AhBmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin geleceğini şekillendirecek olan Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tarihe geçeceğini belirterek, “Kocasinan, Türkiye’de kendi imkânlarıyla büyük ölçekli kentsel dönüşüm yapan ilk ve tek belediyedir.” dedi.Kayseri’de düzenlenen “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi” programının, Kocasinan Belediyesi’nin vizyoner dönüşüm modelinin ne kadar doğru, yerinde ve örnek bir adım olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür.” ifadesiyle bu alandaki öncülüklerini bir kez daha ortaya koydu.

“KOCASİNAN = KENTSEL DÖNÜŞÜM”

“Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra, çalışmalarımızın en başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçlarından bir tanesi olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimden beri 10 yıldır, 11 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. ‘Kocasinan’ denilince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizler biliyoruz ki; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış, her türlü belediye hizmetinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bunun için vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü, ihtiyaç olan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle mahallelerimizde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunarak onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan’da yetişmiş olacak. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği, huzur içerisinde mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı hissedebilecekleri bir Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz.”

“GELECEĞİN KAYSERİ’Sİ KOCASİNAN’DA YÜKSELİYOR”

Kayseri’nin geleceğini şekillendirecek Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tarihe geçecek bir adım olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Argıncık Mahallesi sınırları içerisindeki bazı alanların ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu karar, çocuklarımız ve geleceğimiz için bir umut olacak; binlerce vatandaşımızın hayatına dokunacak çok önemli bir proje hayata geçirilecektir. Öncelikle, önümüzü açan ve çıkarmış olduğu kentsel dönüşüm kanunuyla bizlere hizmet etme imkânı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Rec aşını da sokağını da bilenler olarak Argıncık için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizin geleceğini şekillendirecek bir projeye imza atıyoruz. 40 yılı aşkın süredir beklenen bu adımla, şehrimize yakışır bir projeyi hayata geçireceğiz. Argıncık’ı anlamak için sokaklara bakmak yeterlidir; hem deprem riski hem de eski yapıların varlığı ortadadır. Biz bu dönüşümü anlatmak için defalarca vatandaşlarımızın kapısını çaldık. Ancak burada yapacağımız iş yalnızca eski binaları yıkıp modern binalar yapmak değildir. Çünkü kentsel dönüşüm sadece bir inşaat faaliyeti değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşümdür. Bu projede parklar, yeşil alanlar, sosyal donatılar ve modern teknolojiyle donatılmış yapılar yer alacak. En önemlisi ise çevre koşullarına uygun, şehrimize yakışır bir Argıncık inşa edilecektir. Kayseri tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğiz.”

“ARGINCIK, 50 MİLYAR TL İLE DÖNÜŞECEK”

Argıncık Mahallesi’nde gerçekleşecek kentsel dönüşümün 50 milyar TL bütçesi olduğunu belirten ve proje alanının detaylarını paylaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Argıncık bölgesinde çalışacağımız alan 63,9 hektar, yani 630 bin metrekarenin üzerinde bir bölgeyi kapsıyor. Bunun 455 bin metrekaresi vatandaş mülkiyetinde. Bu kapsamda vatandaşlarımızla bire bir anlaşmalar yapacağız. Bölgede yaklaşık 1.500 yapı bulunuyor ve muhtemelen 3 binden fazla bağımsız bölüm yenilenecek. Buradaki imar noktasında mümkün olduğunca burayı seyrekleştirmek istiyoruz. Daha yaşanabilir bir çevre diyorsak burada bir miktar imar transferi yapmamız lazım. Bir miktar imarı başka yerlere taşımamız gerekiyor. Rezerv alan dediğimiz yerlere imar transferi yapacağız. Bu alanın ekonomik büyüklüğü nedir diye baktığımızda 50 milyar TL’lik bir büyüklükten bahsediyoruz. Böyle bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Burası şehre de bir canlılık katacak. Böylece Argıncık, modern ve yaşanabilir bir cazibe merkezine dönüşecek.”

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni, çağdaş mahalleler inşa ederek ilçeye yeni bir kimlik ve yeni bir çehre kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.