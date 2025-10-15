İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü “Ortak Gelecek Tasarımı” projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü “Ortak Gelecek Tasarımı” projesi kapsamında, Güzelbahçe Belediyesi Ar-Ge Birimi ile İDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp koordinatörlüğündeki 25 kişiden oluşan 2’inci sınıf öğrencisi Güzelbahçe’nin imar planlarında kentsel gelişimine yönelik yenilikçi ve katılımcı öneriler geliştirecek.

İlk ziyaretini Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Merkezine yapan öğrenciler ardından Onur Günay Eğitim Kampüsü’nü ziyaret ederek sosyal çalışmalar ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

Kenti geleceğe taşırken gençlerin fikirlerine büyük değer verdiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bu proje, Güzelbahçe’nin planlı gelişimi için önemli bir adım olmanın yanı sıra, öğrencilerimize de sahada gerçek bir planlama deneyimi kazandıracak. Bu örnek çalışma, İzmir genelinde üniversite ve belediye iş birliklerine model olabilecek nitelikte olup, hem akademik dünyaya hem de yerel yönetimlere yeni bir iş birliği kültürü kazandırmayı hedeflemekte. Kentleri geleceğin vizyon projeleri arasına koymak için üniversitelerle yapılan her türlü projeye önem veriyoruz. Akıl ve bilimle hareket etmenin en büyük faydası geleceğin şehirleriyle yarışır duruma gelmektir. O yüzden bu tür projeleri her zaman destekliyeceğiz” diye konuştu.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp ise projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Akademi ile yerel yönetimlerin iş birliği, kentlerin sürdürülebilir geleceği açısından son derece kıymetli. Öğrencilerimiz, Güzelbahçe’nin dinamiklerini yerinde gözlemleyerek, çözüm odaklı ve katılımcı planlama yaklaşımları geliştirme fırsatı bulacak” dedi.

Kent kimliği, sürdürülebilirlik, kamusal alan kullanımı ve yaşam kalitesinin artırılması temaları etrafında şekillenecek proje, öğrencilerin akademik bilgi ve yaratıcılıklarını yerel yönetim deneyimiyle bir araya getirerek, Güzelbahçe’nin geleceğine genç bir bakış kazandırmayı amaçlıyor.

Proje süresince öğrenciler, Güzelbahçe’nin farklı mahallelerinde saha çalışmaları yapacak, yerel halkla etkileşim kuracak ve elde ettikleri veriler doğrultusunda mekânsal analizler, tasarım önerileri ve planlama senaryoları geliştirecek. Elde edilen sonuçlar, dönem sonunda düzenlenecek bir sergi ve sunum etkinliğiyle kamuoyuyla paylaşılacak.