Kayseri’nin en gözde yürüyüş parkurlarından birisi olan Ali Dağı 360, özellikle hafta sonları spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Yoğun yağmura rağmen parkura akın eden yüzlerce doğasever, hem spor yaptı hem de temiz havanın keyfini çıkardı.

Pazar günü Ali Dağı 360’da buluşanlar arasında Gökbörü Arama Kurtarma, Eğitim ve Acil Derneği ile Yeşilay mensupları da vardı. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş’in de katıldığı yürüyüşte yağmur altında Ali Dağı turu yapan dernek mensupları, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İSTEYEN HERKESE AÇIK, EN DOĞAL YÜRÜYÜŞ PARKURU

Kayseri’nin en ideal doğa yürüyüşü parkurunun Ali Dağı olduğunu ifade eden sporseverler, “İster hafta içi ister hafta sonu her zaman yürümeye müsait bir ortam var burada. Talas Belediyesi parkur boyunca iyileştirmeler yaparak yürüyüşü daha keyifli hale getirdi. Dinlenme ve seyir alanları, çeşmeler, tuvaletler kondu. Arkadaşlarımızla birlikte çok keyifli bir ortamda gönlümüzce yürüyoruz” diye konuştular.