İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle yangın bölgelerindeki yaraları sarmak için seferber oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin çok sayıda ilçesini etkisi altına alan orman yangınlarının yarattığı tahribatı önlemek ve afetten etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimleriyle sahada görev yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 150 kişilik saha ekibiyle Ödemiş, Seferihisar, Çeşme, Buca Kaynaklar, Gaziemir Sarnıç ve Menderes Kısıkköy’de vatandaşların barınma, giyinme, yeme – içme ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor, bir yandan da afetzedelerin ihtiyaçları belirlenerek hızla karşılanmaya çalışılıyor.

ÖDEMİŞLİLERİN GÜVENLE TAHLİYESİ YAPILDI

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 6 köyün yangından zarar gördüğü Ödemiş’te yerleşim yerlerinin güvenle boşaltılması için iki gündür bölgede yoğun çalışma yürüttü. Ekipler, yangın riski taşıyan köylere, tahliye kararı çıkmadan ulaşarak önlemler aldı. Ödemişlilerin güvenle ve mağduriyet yaşamadan bölgeden tahliyesi sağlandı. Yurttaşlar tercih ettikleri konaklama alanlarına ulaştırıldı.

KONAKLAMA İHTİYAÇLARI İÇİN TEYAKKUZ

Büyükşehir, Ödemiş’in yanı sıra Çeşme, Seferihisar ve Buca’da da yurttaşların konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli önlemleri aldı. İhtiyaç halinde tahsis edilmek üzere konaklama alanları hazır tutulurken, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere çadırlar da hazır tutuldu.