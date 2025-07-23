İzmir Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO), Ağustos ayında 9-14 yaş arası çocuklara yönelik iki ayrı ücretsiz film atölyesi düzenliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO), sinemaya ilgi duyan çocuklar ve gençler için dopdolu bir ağustos ayına hazırlanıyor. Film yapımına dair temel bilgilerin verileceği ve stop-motion tekniklerinin öğretileceği iki ayrı atölye, 9-14 yaş arası katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak.

Ses, görüntü ve hayal gücü: Gençler kamera başına geçiyor

BBFO Atölyesi’nde gerçekleşecek çalışmalarla katılımcılar, film yapım sürecini deneyimleyecek; ses ve görüntü ekipmanlarını tanıyarak kendi stop-motion filmlerini yaratacak.

Grup:

Yaş: 9-10-11

Tarih: 11-12-13 Ağustos 2025

Saat: 11.00 – 13.00

Grup:

Yaş: 12-13-14

Tarih: 18-19-20 Ağustos 2025

Saat: 11.00 – 13.00

Büyükpark içindeki Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek atölyelere katılım kontenjanı her iki grup içinde yine 12 kişiyle sınırlı. Başvurular, 28 Temmuz 2025’e kadar basvuru.bornova.bel.tr adresi üzerinden alınacak. Asil ve yedek listelerde yer alan çocukların velileriyle, başvuruların ardından 3 gün içinde iletişime geçilecek.

Başkan Eşki: “Çocuklarımızın hayal gücünü geliştiriyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BBFO’nun yaz atölyelerini şu sözlerle değerlendirdi: “Sanatla büyüyen, üreten bir gençliğin temelleri burada atılıyor. Teknolojiyle yaratıcılığı buluşturan bu atölyelerle çocuklarımız hem eğleniyor hem de düşünmeyi, sorgulamayı ve üretmeyi öğreniyor. Bornova Belediyesi olarak onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz.”