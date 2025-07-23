İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını, 4’ünün tutuklandığını ve 19’u hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Yangınların çoğu tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde meydana gelen 61 orman yangınıyla ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 23 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yangınların büyük kısmının biçerdöver, balya makinesi ve kaynak makinesi gibi tarımsal faaliyetler sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını belirten Bakan Yerlikaya, vatandaşları sıcak yaz günlerinde orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaya çağırdı.

YANGINLARIN DETAYLARI VE SORUŞTURMA SONUÇLARI

Bu arada Bakan Yerlikaya, yangınların detayları ve soruşturma sonuçlarını sosyal medya hesabından tek tek paylaştı.

04-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 61 orman yangını ile ilgili Jandarmamız tarafından; ????23 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 4’ü tutuklandı; 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi. ???? Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesinde; 4 Temmuz’da başlayıp…

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2025

Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesi: 4 Temmuz’da orman kesim işçilerinin çalıştığı bölgede çıkan yangın aynı gün söndürüldü. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hatay-Dörtyol Kesecik Mahallesi: 4 Temmuz’da başlayıp 5 Temmuz’da söndürülen yangının çıkış noktasında görülen S.K. adlı şüpheli tutuklandı.

Balıkesir-Dursunbey Kurtlar Mahallesi: 7 Temmuz’da biçerdöverden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın aynı gün kontrol altına alındı. A.G., İ.G. ve S.E. adlı 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uşak-Banaz Kızılhisar Köyü: 8-9 Temmuz’da biçerdöver kaynaklı yangında Ö.A. ve İ.Ş. hakkında adli kontrol kararı alındı.

Uşak-Merkez Derbent Köyü: 9 Temmuz’da balya makinesinden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında R.B. ve O.A. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tekirdağ-Şarköy Kocaali Köyü: 11 Temmuz’da çıkış noktasında görülen R.K. hakkında adli kontrol kararı alındı.

Balıkesir-Dursunbey Bayıryüzü Köyü: 11-12 Temmuz’da biçerdöver kaynaklı yangında A.G. ve F.U. gözaltına alındı; 1 şüpheli tutuklandı, 1’ine adli kontrol uygulandı.

Kırklareli-Kofçaz Kocatarla Köyü: 12 Temmuz’da park halindeki bir aracın motor kısmından çıkan yangında S.D. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tunceli-Mazgirt Aşağı Oyumca Köyü: 13 Temmuz’da Y.Z.G.’nin babasının mezarına diktiği mumun kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı.

Balıkesir-Manyas Çakırca Mahallesi: 13 Temmuz’da balya makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Y.E.G. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Konya-Doğanhisar Güvenlik Mahallesi: 14-16 Temmuz’da R.O.’nun çay yapmak için yaktığı ateşin ormana sıçramasıyla yangın çıktı. Şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı.

Kütahya-Gediz Üzümlü Köyü: 15 Temmuz’da biçerdöver kaynaklı yangında D.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bolu-Mudurnu Deliceler Köyü: 15 Temmuz’da balya makinesinden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında M.Y. hakkında adli kontrol kararı alındı.

Manisa-Saruhanlı Seyitoba Mahallesi: 15 Temmuz’da ot biçme makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. F.K. hakkında adli kontrol kararı alındı.

Manisa-Saruhanlı Apak Mahallesi: 15 Temmuz’da kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında M.S. tutuklandı.

Bilecik-Merkez Kurt Köyü: 20-21 Temmuz’da biçerdöver kaynaklı yangında U.Ü. ve C.P. gözaltına alındı; 1 şüpheli tutuklandı, 1’ine adli kontrol uygulandı.

Özellikle sıcak yaz aylarında ormanları korumak için vatandaşların daha temkinli ve tedbirli olmasının önemine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, “Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” dedi.