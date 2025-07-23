U-18 Kadın Sutopu Milli Takımı, İzmir'deki Celal Atik Spor Salonu'nda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. 8'i İzmir BB Spor Kulübü oyuncusu olan takımla hedef, ilk 8'e girmek. Antrenör Nergiz, açık havuzun avantaj sunduğunu belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın spor ve gençlik kenti hedefi doğrultusunda ulusal ve uluslararası pek çok organizasyona ev sahipliği yapan Celal Atik Spor Salonu, hazırlık kampı kapsamında U-18 Sutopu Kadın Milli Takımı’nı ağırladı. 8 sporcusu İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu olan 19 kişilik kamp kadrosunun ilk hedefi, eylül ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ilk 8’e girmek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Celal Atik Spor Salonu Yüzme Havuzu’nda yapılan U-18 Sutopu Kadın Milli Takım hazırlık kampı sona erdi.

Milli Takım kadrosunun ilk hedefi, eylül ayında Malta’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ilk 8’e girmek. 10 günlük kampta sıkı bir tempoyla çalışan 19 kişilik kadronun 8’ini ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları oluşturuyor. U-18 Kadın Milli Takım Antrenörü Cihangir Nergiz eşliğinde çalışan sporcular, hazırlık kampının verimli geçtiğini ifade etti.

Yoğun bir tempoda sporcularını çalıştıran U-18 Kadın Milli Takım Antrenörü Cihangir Nergiz, “Son antrenmanların ardından sporcularımız kulüplerine dönerek çalışmalarına devam edecek.

Eylül ayında yapılacak U-18 Kadın Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Celal Atik Spor Salonu’nda açık havuzun olması, hem müsabaka havuzuna hazırlık, hem de sporcuların motivasyonu açısından daha keyifli bir ortamın sunulması adına bizim için avantaj. Burada çalıştığımız için memnunuz. Genel antrenmanların yanı sıra strateji ve taktik de çalıştık. İlk amacımız ilk 8’e girerek bir sonraki sezon yapılacak Dünya Şampiyonası’na katılmak için hak kazanmak” dedi.

“KAPTANLAR DA BİZİM SPORCULARIMIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Branşı Sorumlusu Soykan Üstünkar da su topu sporcularının bu yıl başarılı bir sezon geçirdiklerini ve kulübün 8 oyuncusunun U-18 Sutopu Kadın Milli Takım’da yer aldığını belirterek “2025 yılı bizim için çok başarılı bir yıl oldu. Erkeklerde başarı beklediğimiz alt yaş gruplarının final maçlarını eylül ayı başında oynayacağız. Kızlar da şu anda U-14 final maçında. Bir hafta sonra U-16’yı oynayacağız. Ardından bu havuzda U-18 finali olacak. Kadınlarda bu yıl şampiyonluğu kaptırdık ve ikinci olduk. Ancak Galatasaray’ı yenerek de Avrupa Kupası’nı kazandık. Burada yıllardır oluşturduğumuz bir altyapı var. Milli Takım başarıları da aslında bizim Milli Takım’a sağladığımız kaynakla alakalı. U-16, U-18 ve A milli takımlarının yarısından fazlası bizim sporcularımızdan oluşuyor. Hepsinin kaptanlığını da bizim sporcularımız üstleniyor. Başarılı bir yıl geçirdik. Burada en büyük katkı hem yöneticilerimizin, hem sporcularımızın, hem de Evangelos Pateros hocamızındır” diye konuştu.

“GURUR VERİCİ”

Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Milli Takım oyuncusu Lâl Uz, “Yaklaşık 10 gündür hazırlık kampındayız. Antrenmanlarımız çok güzel geçti. Antrenörlerimiz için de bizim için de çok güzel ilerleyen bir sürecin içindeyiz. Yavaş yavaş Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Hedefimiz ilk 8’e girmek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak düzenli antrenman yapan bir kulübüz. İstikrara önem veriyoruz. Başarımızın sürekli antrenman yapmaya ve takım ruhuna bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu yıl bütün yaşlarda madalya ile dönmek bizim için gurur verici” ifadelerini kullandı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUTOPUNDA 2025’E DAMGA VURDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Takımları, 2025 yılında ulusal ve uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla dikkatleri üzerine çekti. Kadın Sutopu Takımı, Challenger Cup Finali’nde Galatasaray Zena’yı mağlup ederek üst üste 2. kez namağlup Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Kadınlar 1. Ligi’nde ise sezonu 2. tamamladı. Takım kaptanı Kübra Kuş ise 41 golle ligin gol kraliçesi unvanını kazandı.