30 Haziran- 5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 19’uncu International Junior Cup Yıldız Adayları kampının ilk etabında şampiyonlar belli oldu. Organizasyon ara vermeden ikinci etapla sürüyor.YALOVA (İGFA) - Türk futbolunda önemli kulüplerin altyapılarına sayısız isim armağan eden International Junior Cup’ta heyecan tam gaz devam ediyor. Yalova’da gerçekleştirilen organizasyonun heyecan ve çekişme dolu geçen ilk etabı tamamlandı. 22 takımın kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmalar Akköy Sahası, Grand Termal Futbol Sahaları ile Termal İlçe Sahası’nda oynandı.

Tribünlerde desteğin ve sahada heyecanın üst düzeye çıktığı karşılaşmalar sonucunda farklı yaş gruplarında şampiyonlar da belli oldu. Grand Termal Futbol Sahaları ile Termal İlçe Sahası’nda oynanan yarı final maçlarının ardından finalistler kupa için sahaya çıktı. Kimi maçları normal süresi içinde tamamlanırken, bazılarında heyecan penaltılara kadar devam etti.

19’uncu International Junior Cup’un ilk etabının final karşılaşmaları sonunda 2011 Yaş Grubu’nda Kemer FK, 2012 Yaş Grubu’nda Tekirdağ 100.Yıl SK, 2013 Yaş Grubu’nda Orhangazi Gençlerbirliği SK, 2014 Yaş Grubu’nda Darıca İdman Yurdu SK, 2015 Yaş Grubu’nda Yalovagücü SK ve 2016 Yaş Grubu’nda Sinan Ertan Futbol Akademi şampiyonluğa ulaştı.

International Junior Cup’ta 2’nci etap ise hız kesmeden devam ediyor. 3-5 Temmuz tarihlerinde Yalova’da düzenlenecek olan organizasyonda 27 takım kıyasıya rekabete girecek. Bugün saat 13.30’da başlayacak olan mücadelelerde futbolseverler 3 ayrı sahada çok sayıda maç heyecanına ortak olacak.