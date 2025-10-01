İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KAAN uçaklarının motorları hakkında yanlış bilgi verildiği iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız, Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak KAAN projesine liderlik ediyor. İddialar dezenformasyon ürünüdür” ifadeleri yer aldı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, bazı basın organları ve sosyal medyada dolaşan “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Milli Muharip Uçak KAAN’ın motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği” iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Yapılan açıklamada, iddiaların dezenformasyon olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik etmektedir. Milli Muharip Uçak KAAN ve milli motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlılığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakârane gayretleriyle ilerlemektedir” denildi.

İddiaların, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan bir dezenformasyon girişimi olduğu belirtilirken, “Kamuoyunun, Millî Savunma Sanayi gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir” uyarısı yapıldı.