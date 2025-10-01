TOFAŞ’ın Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 8 Ekim Çarşamba günü evinde Bursa’da oynanması gereken İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya ile olan maçı güvenlik tedbirleri nedeniyle Bulgaristan’da oynanacak.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League’de (BCL) 2025-2026 sezonu açılış haftasında TOFAŞ Basketbol Takımının İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya ile 8 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de ev sahipliğimizde oynanması planlanan karşılaşma, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda farklı bir ülkede oynanacağı bildirildi.

Tofaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda D Grubu 1. Hafta karşılaşması aynı gün ve aynı saatte Bulgaristan’ın Samokov şehrindeki Arena SamElyon’de seyirciye kapalı şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.