İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında 43 soru önergesi vererek rekor kırdı. Bursa’daki TOKİ sorunlarından orman yangınlarına, Türkiye genelinde ABD anlaşmalarından sığınmacı ticaretine uzanan önergeler, iktidarın 'görmezden geldiği' meseleleri gündeme taşıdı.BURSA (İGFA) - TBMM’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, tek başına 43 soru önergesi vererek denetim rekoru kırdı.

Milletvekili Türkoğlu’nun önergeleri, dönemin başından bu yana toplam 294’e ulaşarak muhalefetin Meclis’teki rolünü güçlendirdi.

Önergeler, Bursa’nın yerel sorunlarından Türkiye genelindeki ulusal meselelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

Buna göre Türkoğlu, Bursa’ya yönelik önergelerinde şu başlıklara odaklandı:

Mustafakemalpaşa TOKİ konutlarındaki zemin kayması ve yıkım,

İznik Derbent Göleti’nin su sızdırması ve kuruma riski,

Bursa kamu hastanelerinde Atatürk portrelerinin kaldırılması iddiaları,

Nilüfer Çınarcık Barajı’nda arsenikli su şüphesi,

Vişne Caddesi’nde tekstil sektöründeki çöküş ve kayıt dışı çalışma,

Mudanya Dereköy’deki tarihi Rum Ortodoks Kilisesi’nin terk edilmesi,

Bursa’daki 2025 yaz orman yangınlarının bilançosu,

Yıldırım Güllük Mahallesi’nde belediyece taşınmaza el konulması.

Ayrıca İYİ Partili Türkoğlu, ulusal önergelerde de kritik konuları gündeme getirdi.

ABD ile sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşmasının Güney Kıbrıs bağlantılı Mercuria şirketi,

Milyonlarca vatandaşın verilerinin Sowix sitesinde yasa dışı paylaşımı,

Şehir hastanelerindeki kira ve hizmet yükü,

TRT’nin 25 milyar TL bandrol gelirlerinin raporlarda yer almaması,

Sayıştay raporlarındaki Proton Hızlandırma Tesisi’ne 46,6 milyon TL israfı,

KAAN uçaklarının Endonezya satış anlaşması,

Rusya’da Anadolu Efes varlıklarına el konulmasıyla 2 milyar dolar kaybı,

ABD menşeli ürünlerde ek mali yükümlülüklerin kaldırılması,

Otomotiv sektöründeki ithalat artışı ve dış ticaret açığı,

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki mali tablo usulsüzlükleri,

Sığınmacıların vergisiz ve denetimsiz ticareti,

Türkiye genelinde yaz yangınlarının bilançosu.

Verdiği önergelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Bursa Milletvekil Selçuk Türkoğlu, “Bursa’nın üvey evlat muamelesi görmesine, kamu kaynaklarının hoyratça harcanmasına sessiz kalmayacaklarını belirterek, "TBMM, milletin sorunlarını çözmek içindir. Bursalının ve Türk milletinin hakkını aramaya devam edeceğiz” dedi.