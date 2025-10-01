Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Urban Forum’a (MARUF’25) katılan Filistin heyetiyle bir araya gelerek, “Filistin halkının yanındayız. Savaşın son bulmasını ve insanların özgürce yaşayacağı ortamların oluşmasını istiyoruz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl ‘Tüm mümkünlerin kıyısında’ temasıyla düzenlenen MARUF’25, 50 ülkeden 500’ün üzerinde konuşmacı ve 5000’i aşkın katılımcıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, foruma katılan kardeş şehir El-Halil Belediyesi ve diğer Filistinli heyetle bir araya geldi.

Filistin Belediyeler Birliği Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi, Filistin Belediyeler Birliği Müdürü Abdelmomen Afana, Arraba Belediye Başkanı Ahmed Arda, Barta Belediye Başkanı Ghassan Qabaha, Yabad Belediye Başkanı Amjad Atatrah, Nablus Belediyesi Uluslararası İlişkiler Başkanı Alafo Alaker, Hebron Belediyesi Uluslararası İlişkiler Başkanı Saeed Alkhatib, El Halil Belediyesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Said Tamimi, Ramallah Belediyesi’nden Sahar Tbeleh ile sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, Filistin’deki son durum hakkında bilgi aldı.

“SAVAŞIN DURMASINI ARZU EDİYORUZ”

Filistin'de ve Gazze'de yaşanan dramı tüm dünyanın seyrediyor olmasının acı verici olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Filistin’de ve Gazze’de acıların durmasını, savaşın durmasını, çocukların ve kadınların güzel bir yaşam sürmesini arzu ediyoruz. Dünya'nın her yerinde insanların yaşama hakkı vardır. Filistin ile ortak projeler üretmeye devam edeceğiz. Filistinli belediyelerin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Filistin halkının yanındayız. Savaşın son bulmasını ve insanların özgürce yaşayacağı ortamların oluşmasını istiyoruz” diye konuştu.

“BURSA İLE KARDEŞ ŞEHİR OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

İsrail tarafından tutuklanan Filistin El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh’in adına foruma katılan El Halil Belediyesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Said Tamimi, “Belediye Başkanımız Tayseer Abu Sneineh tutuklandığında ilk destek mektubu gönderen Mustafa Bozbey olmuştu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda birlikte projeler geliştirmek istiyoruz. Bursa, bizim işbirliğini önemsediğimiz kentlerden birisidir. Bursa ile kardeş şehir olmaktan gurur duyuyoruz. MARUF’25’e katıldığımız için de çok mutluyuz” dedi.