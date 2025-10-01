Burfaş, 1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, sosyal tesislerine gelen vatandaşlara ve kapalı çarşı esnafına gün boyu ücretsiz kahve ikram etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Burfaş, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’ne özel bir etkinliğe imza attı.

Etkinlik kapsamında, Burfaş’a ait sosyal tesislere gelen vatandaşlara ve çarşı esnafına gün boyunca ücretsiz kahve ikramında bulunuldu.

Kahvenin kültürümüzdeki yeri ve dostlukları pekiştiren yönüne dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, bu özel gün vesilesiyle vatandaşlarına keyifli bir sürpriz hazırladı. Şehrin farklı noktalarında hizmet veren Burfaş tesislerinde yapılan kahve ikramları, Bursalılar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar kahvelerini yudumlarken hoş sohbetler etme imkânı da buldu.

Dünya Kahve Günü dolayısıyla gerçekleşen ücretsiz kahve ikramı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Etkinlikten duydukları mutluluğu dile getiren Bursalılar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.