İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı’ yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında 150 taksi plakası için ihaleye çıkacak. Her bir plaka, 29 yıl süreyle ruhsat verilmesi suretiyle gerçek kişilere işletme hakkı tanıyacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki taksi hizmetlerini geliştirmek amacıyla 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor. 17 Nisan 2025 tarihli belediye meclisi kararı doğrultusunda düzenlenecek ihale, 12 Haziran 2025’te Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde saat 10:00’da yapılacak. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihalede son teklif verme tarihi 11 Haziran 2025 saat 12:00 olarak belirlendi.

Her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul’da ikamet ettiğini gösteren belge, geçerli sürücü belgesi, adli sicil kaydı, geçici teminat makbuzu ve şartname satın alındığına dair makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor. İhaleye sadece gerçek kişiler bireysel olarak katılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek şartnameye göre başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek; telgraf, faks veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

29 YIL SINIRLI İŞLETME HAKKI

Yeni taksi plakaları, önceki dönemlerdeki süresiz kullanım hakkından farklı olarak 29 yıl süreyle işletme hakkı tanıyacak.