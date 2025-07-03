Gemlik Kent Konseyi, 29 Haziran 2024'te göreve gelmesinin ardından geçen bir yılda hayata geçirdiği çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.BURSA (İGFA) - Konseyin raporuna göre, Başkan Sedat Akkuş yaptığı açıklamada, Kent Konseyi olarak katılımcı, sosyal, çevreci ve kültürel birçok çalışmayı ekip arkadaşları ile birlikte hayata geçirdiklerini belirerek bir yıllık faaliyetlerini özetledi.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖNE ÇIKAN ÇALIŞMALAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilçemiz taraftar dernekleri ile birlikte" 1 Geleneksel Uçurtma Şenliği" başlatıldı.

Mag-Der ve Gemlik Belediyesi işbirliği ile 2500 kişiye "Temel Afet Bilinçi Eğitimi" verildi.

Göhayder ile "Bir Umutta Sen Çak" diyerek atık ağaçlardan köpek kulübesi ve araba lastiklerinden kedi evi yapıldı.

Engelliler haftası münasebetiyle " 1 Gemlik Engelsiz Festivali" kaymakamlık ve belediyemiz işbirliği ile düzenlendi.

MKS firmasının çevreye etkilerine karşı bilgilendirme toplantısı, imza kampanyası ve hukuki süreçler yürütüldü.

Gemlik Yardım Gönüllüleri derneği ile Üniversite içinde 500 öğrenciye iftar yemeği verildi.

Sokakta Sanat Var projesi kapsamında; Kayhan Mahallesi Kedi Duvarı, Eskipazar Trafosu, Hamidiye Yunus Emre Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Sahil Duvarı, Zübeyde Hanım Anaokulu Duvarı ve Cumhuriyet İlkokulu gibi atıl ve kötü kullanıma müsait alanlarda duvar resimleri yapıldı.

Celal Bayar Korosu ile sahil konseri gerçekleştirildi.

“Gemlikli Yazarlar Gemliklilerle Buluşuyor” etkinliğiyle Kumla ve merkezde yazar-okur buluşmaları yapıldı.

ANAÇEV iş birliğiyle “Hayalimizdeki Gemlik” kompozisyon yarışmasında 5 öğrenciye burs verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü, Dünya Çocuk Hakları Günü, Dünya Su Günü, 5 Haziran Çevre Günü gibi özel tarihlerde tematik çalışmalar yürütüldü.

Z-Fest Gençlik Kampı Etkinliği, engelli bireylerle farkındalık projeleri, kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal etkinlikler, çevre temalı paneller, hayvan hakları eylemleri dahil 31’in üzerinde proje hayata geçirildi.

KENT KONSEYİ KENTİ SAVUNUR: MKS MÜCADELESİ ÖNE ÇIKTI

Başkan Akkuş, “Kent Konseylerinin şehirlerin savunma mekanizması olması gerektiğini söylemiştik. Bunu ilk sınavımız olan Marmara Kimya Sanayi kapasite artışı sürecinde tüm şeffaflığımızla ve cesaretimizle ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Karsak Deresi’ndeki çevre kirliliği ve Marmara Denizi’ni etkileyen müsilaj tehdidine karşı düzenlenen panel ve saha çalışmaları da dikkat çeken projeler arasında yer aldı.

YENİ HEDEF: EĞİTİMDE DAYANIŞMA

Konseyin önümüzdeki dönemdeki önceliklerinden birinin “okul yaptırma ve yaşatma derneği” projesi olacağını söyleyen Akkuş, “Bu projeyi bu dönem içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diyerek bugüne kadar bizlere destek olan başta Gemlik Kaymakamlığımız ve Gemlik Belediyemiz olmak kaydıyla tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz diyerek açıklamasını sonlandırdı.