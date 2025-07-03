Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Tokat, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Temmuz 2025 tarihli hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre, yurdun kuzey kesimlerinde bulutluluk artarken, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak yağışların etkisi altına giriyor.

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Artvin ve Ardahan çevresinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Ülkemizin kuzeydoğusunda görülecek sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.