Gazeteci-yazar Funda Karayel, ilk kitabı Rota Bilinmez’in tanıtım ve imza günü için New York Türkevi’nde okurlarıyla buluştu. T.C. New York Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Karayel, kitabın yazım sürecini paylaşarak, “Bu kitap New York’ta yazıldı ve burada sizlerle buluşturmak çok heyecan verici” dedi.abdpost.com / ABD (İGFA) - New York’ta düzenlenen etkinlik, kültür, sanat ve medya dünyasından isimler ile kitapseverleri bir araya getirdi.

ATKB Genel Sekreteri Mine Yenigün’ün moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Karayel’in yazarlık yolculuğu, kitabın ilham kaynakları ve havalimanlarındaki gözlemleri konuşuldu.

Soru-cevap bölümü ve imza seansı, etkinliği interaktif hale getirdi.

“HAVALİMANLARINDA İNSANLAR KENDİLERİYLE YÜZLEŞİYOR”

Karayel, Rota Bilinmez’in klasik bir seyahat kitabı olmadığını vurgulayarek, “Bu bir içsel seyahat manifestosu. Havalimanlarını arka plan olarak kullanarak, vedaların, kavuşmaların, umutların ve hayal kırıklıklarının hikayelerini anlatıyorum. İstanbul’dan New York’a uzanan gerçek anılar, duygusal bir yolculuk sunuyor.” dedi.

Meksika dönüşü bir kar fırtınasında havalimanındaki kaosun dansa dönüşmesi, kitabın ilham kaynağı oldu.

Karayel, yazma ritüellerini paylaşarak, “En çok gece yazarım. New York kafelerinde, havalimanlarında, uçaklarda… Yazmak benim için nefes almak gibi. Gözlem yaparken hayatın mesajlarını yakalıyorum” dedi. Suudi Arabistan ve Bodrum havalimanlarındaki anılar, kitabın renkli hikayeleri arasında yer aldı.

İKİNCİ KİTAP JAPONYA’DA GEÇECEK

Karayel, ikinci kitabın müjdesini vererek, “New York’tan Japonya’ya uzanan bir unutma yolculuğu anlatacağım. Havalimanı teması devam edecek” dedi. Etkinlikte izleyiciler, Karayel’in çağrısıyla kendi havalimanı anılarını paylaştı. Duygusal ayrılıklar ve sıra dışı karşılaşmalar, kitabın temasıyla örtüşerek salonda samimi bir atmosfer oluşturdu. Başkonsolos Muhittin Ahmet Yazal’a ev sahipliği için teşekkür eden Karayel, ATKB’nin Türk kültürünü tanıtma katkısını övdü.