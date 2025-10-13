Çiğli Belediyesi, kadınların sosyal yaşama katılımını artırmak ve kültürel birikimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıl tarihi noktalarda gerçekleştirilen kültürel geziler, bu yıl turistik bölgelerde devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleşen gezinin ilk adresi, nazar boncuğunun doğduğu yer olarak bilinen Nazarköy oldu.

Sasalı ve Kaklıç Mahallesi’nden katılan kadınlar, köyün simgesi haline gelen nazar boncuğu atölyelerinde ustaların el emeğiyle şekillenen cam boncukların yapım sürecini yerinde izledi. Atölye ziyaretlerinin ardından köyün taş sokaklarında yapılan yürüyüşlerle Nazarköy’ün otantik atmosferi keşfedildi.

Katılımcılar, köy meydanında kurulan stantlarda yöresel ürünleri tatma ve satın alma fırsatı bulurken, doğayla iç içe geçen bu özel günde kadınlar, doğayla iç içe, samimi bir ortamda hem sosyalleşme hem de üretimin farklı alanlarını tanıma fırsatı buldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bu geziler, ilerleyen haftalarda diğer mahallelerdeki kadınların katılımıyla sürdürüleceği öğrenildi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bu tür etkinliklerle sadece bir gezi düzenlemediklerini, aynı zamanda kadınların kendilerini ifade edebilecekleri, yeni şeyler öğrenebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturduklarını söyledi.