İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, İzmir Özel Türk Koleji iş birliğiyle "Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi"ni açtı. Tam donanımlı merkez, sokak hayvanlarına güvenli bir yaşam sunmayı hedefliyor.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, sokak hayvanlarına sıcak bir yuva kazandırmak amacıyla İzmir Özel Türk Koleji iş birliğiyle “Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi”nin açılışını gerçekleştirdi. Doğayla iç içe konumu, tam donanımlı bakımevi ve modern yaşam alanlarıyla dikkat çeken merkez, sokak hayvanlarına güvenli bir yaşam sunmayı hedefliyor.

BAŞKAN GÜNAY: “CAN DOSTLARIMIZ BİZE EMANET”

Açılış töreninde konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, sokak hayvanlarının korunmasına verdikleri önemi vurgulayarak, “Bizim için can dostlarımız yalnızca hayvan değil, bu dünyanın en masum canlılarıdır. Onların barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamak bir belediye görevi değil, vicdani bir sorumluluktur. Bu merkezin kapıları her zaman onlara açık olacak.” dedi.

Başkan Günay, projenin sürdürülebilirliği için belediye ekiplerinin titizlikle çalışacağını, hiçbir canın sahipsiz kalmayacağını belirtti.

Güzelbahçe Belediyesi İlçe İl Delegesi Ahsen Çiftçi Babil ise konuşmasında, “Başkanımız Mustafa Günay, can dostlarımıza el uzattı, onları merhametli kadrolara emanet etti. Artık hiç kimse bu masum canlarımız için endişe etmesin. Güzelbahçe, hayvan dostu bir kent olma yolunda çok önemli bir adım attı.” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI DESTEK

İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri de etkinliğe kırmızı bereleriyle katılarak büyük bir duyarlılık örneği sergiledi. Hayvan sevgisini küçük yaşta öğrenmenin önemine vurgu yapan öğrenciler, “Bu merkez sayesinde hayvanların daha iyi şartlarda yaşamasına katkı sunmak bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Güzelbahçe Çamlı Mahallesi’nde kurulan Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi, barınak bölümleri, tedavi odaları, açık oyun alanları ve rehabilitasyon merkezinden oluşuyor. Merkez, tam kapasiteyle hizmet verecek şekilde planlandı ve hayvan sağlığı konusunda uzman ekipler görev yapacak.

Tören sonunda, Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Ahsen Çiftçi Babil sahneye çıkarak projede emeği geçen gönüllülerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Katılımcılar, bu anlamlı girişimin diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini belirtti.