Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, idari teşkilatında istihdam edilmek üzere 38 Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı alacağını duyurdu. Resmî Gazete’nin 12 Ekim 2025 tarihli sayısında yayımlanan “Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı” ilanına göre, alımlar yazılı ve sözlü sınavla gerçekleştirilecek. Ön başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin giriş sınavı ilanı, kariyer mesleği olarak yetiştirilecek raportör yardımcılarını belirlemek amacıyla yayımlandı.

Sınav, Ankara’da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Aralık 2025 Pazar günü iki oturum halinde klasik usulle yapılacak. Her oturumda toplam 5 soru sorulacak.

Adayların, giriş sınavı tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlular) gerekiyor. 2024 veya 2025 KPSS lisans sınavlarından KPSSP6, KPSSP30, KPSSP33 veya KPSSP113 puan türlerinden en az 80 puan alma şartı aranıyor.

Ön başvurular 31 Ekim - 11 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden “Cumhurbaşkanlığı - Kariyer Kapısı” platformundan yapılacak.

Yazılı sınavı geçen adayların nihai başvuruları 14-17 Kasım 2025’te ÖSYM tarafından alınacak.

Başvuru detayları, kılavuzda yer alacak.Yazılı sınavı başarıyla geçenler sözlü sınava girecek. Sözlüde genel kültür, muhakeme, ifade yeteneği, davranış biçimi ve mesleğe uygunluk değerlendirilecek.

Adaylar, sınav tarihine kadar belgelerini Kariyer Kapısı’ndan takip edebilecek.

Söz konusu ilanın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz