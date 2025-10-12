Konya'da Karatay Tabiat Mektebi, Erasmus Programı kapsamında Türkiye’ye gelen yabancı öğrencileri ağırlayarak doğa sevgisi ve okul dışı öğrenme deneyimi sundu. Uygulamalı atölyelerle dolu program, yabancı konuklara Türk kültürünü ve doğayı tanıtarak kültür köprüsü kurdu.KONYA (İGFA) - Karatay Şehir Parkı’ndaki Tabiat Mektebi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 30 Eylül’de kapılarını açmıştı. İlçe genelindeki 2. sınıf öğrencilerini kapsayan proje, okul dışı öğrenme fırsatları sunmayı sürdürüyor.

Erasmus öğrencileri ve yerel öğrenciler, Doğal Yaşam ve Gıda Atölyesi, Kil Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Seracılık Alanı, Oryantiring Parkuru, Çadır ve Kamp Alanı, Sıfır Atık Atölyesi, Hikaye Okuma Alanı, Hayvancılık Uygulama Alanı ve Doğal Gözlem Kulesi’nde etkinliklere katıldı.

Kil seramik yapımı, kompost üretimi, geri dönüşüm, hayvan etkileşimi, kampçılık ve yön bulma gibi uygulamalarla katılımcılar hem öğrendi hem eğlendi.

ERASMUS ÖĞRENCİLERİNDEN ÖVGÜ

Yabancı öğrenciler, mektebi “eğitici ve keyifli” bulduklarını ifade etti. Portekizli Matilde Marafona, “Geleneksel Türk topacını yapmayı öğrendik, grup çalışmasının önemini kavradık ve Türk kültürünü tanıdık” dedi. Eduarda Ferreira, “Burası çok güzel, atölyeler harikaydı” diye ekledi. Margarida Carvalho, “Seramik ve mutfak becerileri gibi deneyimler okulda öğrenemediğimiz şeyler” şeklinde konuştu. Barbara Fernandes ise misafirperverlikten etkilendiğini belirterek, “Türk kültürünü yakından tanıdık, teşekkürler” dedi.

BAŞKAN KILCA: “KÜLTÜRLERARASI KÖPRÜ KURUYORUZ”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Finlandiya, Portekiz ve İtalya’dan gelen öğrencilerimize doğa sevgisini ve uygulamalı öğrenmeyi sunduk. Kil seramikten komposta, geri dönüşümden kampçılığa kadar etkinlikler düzenledik” dedi. Başkan Kılca, “Tabiat Mektebi, yerli ve yabancı öğrenciler için doğayla öğrenmeyi birleştiren eşsiz bir merkez; kültürlerarası paylaşımı güçlendiriyoruz” vurgusu yaptı.