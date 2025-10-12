Ayvalık, 16–19 Ekim tarihleri arasında zeytinin bereketini, zeytinyağının eşsiz lezzetini ve turizmin birleştirici gücünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, dopdolu programıyla ziyaretçilerine unutulmaz dört gün yaşatacak.BALIKESİR (İGFA) - 20. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali için geri sayım başladı.

16-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında; paneller, konserler, söyleşiler, workshoplar ve zeytin pazarı gibi birbirinden renkli etkinlikler yer alacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşecek panel ve atölye çalışmaları, sektörün geleceğine yön verecek, teknik konuları ele alarak üreticilere ve tüketicilere rehberlik edecek.

Ayvalık’ın bereketli topraklarından dünyaya yayılan zeytin ve zeytinyağı kültürü, festival süresince her yönüyle ele alınacak. Üreticilerden akademisyenlere, sanatçılardan yerel paydaşlara kadar geniş bir katılımın olacağı etkinliklerde; hasat hikâyeleri, ilham verici deneyimler, bilgi ve lezzet dolu buluşmalar Ayvalıklılar ve konuklarla paylaşılacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin kente değer kattığını vurgulayarak, “Zeytin bizim için sadece bir ürün değil, yaşam kültürümüzün, emeğimizin ve doğayla kurduğumuz bağın simgesidir. 20 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz bu festival, Ayvalık’ın zeytinine, zeytinyağına, üreticisine ve turizmine güç katıyor. Tüm vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi bu büyük buluşmaya davet ediyoruz.16–19 Ekim tarihleri arasında “Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti Ayvalık’ta” buluşmak üzere" dedi.