Herkes için eşit ve erişilebilir bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, işitme ve konuşma engeli bulunan özel gereksinimli bireyler için görüntülü çağrı merkezini hayata geçirdi.BALIKESİR (İGFA) - Belediye hizmetlerinden tüm vatandaşların kolay ve hızlı bir şekilde yararlanabilmesi için birçok önemli projeye imza atan BalıkesiBalıkesir’de Engelsiz İletişim İçin Büyük Adımr Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yenilikçi vizyonuyla işitme ve konuşma engeli bulunan özel gereksinimli bireyler için görüntülü çağrı merkezi hayata geçirildi.

Bu hizmet sayesinde vatandaşlar istek, şikâyet, öneri, doktor kontrolü ve benzeri başvuruları işaret dili tercümanı desteği ile kolayca iletebilecek. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının iş birliğinde gerçekleştirilen hizmetle işitme ve konuşma engeli bulunan vatandaşlar, belediye hizmetlerinden hızlı bir şekilde yararlanabilecekler.

“HİÇBİR VATANDAŞIMIZ YALNIZ DEĞİL"

Balıkesir’de özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşadıkları sorunların giderilmesi için somut adımlar atan Başkan Akın “Tüm hemşehrilerimizin sorunlarını biliyor, bunlara çözüm sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Özel gereksinimli vatandaşlarımız için görüntülü çağrı merkezini hayata geçirdik. Hemşehrilerimiz hiçbir yoksunluk hissetmeden, alanında uzman işaret dili tercümanının desteğiyle belediye hizmetlerinden hızlı ve kesintisiz bir şekilde yararlanabilecekler. İşitme ve konuşma engeli bulunan vatandaşlarımızın talep ve isteklerini daha rahat ifade edebilmesi için görüntülü çağrı merkezimiz vatandaşlarımızın hizmetinde." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR ENGELLERİ TEK TEK ORTADAN KALDIRIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, herkes için eşit ve erişilebilir bir yaşam anlayışı için hizmetlerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda işitme ve konuşma engeli bulunan vatandaşların belediye ile olan iletişimlerini sağlamak için arama motoruna https://engelsiziletisim.balikesir.bel.tr/ adresi yazılarak başvuru sayfasına giriş yapılacak.

Vatandaşlar, açılan sayfada ad, soyadlarını yazdıktan sonra iletişim numaralarını belirtilen kutucuğa yazacaklar. Başvuru sahibi özel gereksinimli bireyler, görüşmek istedikleri konuyu yazarak ileri bir tarihe randevu almak için ilk kutucuğu işaretleyebilecekler. KVKK anlaşma metnini ve “Ben robot değilim" kutularını işaretledikten sonra “Talebi gönder" butonuna tıklayan vatandaşlar başvurularını kısa sürede tamamlayabilecekler. Ana sayfada yer alan “Görüşmeye Başla" butonuna tıklayan özel gereksinimli bireyler, işaret dili tercümanı desteğiyle taleplerini belediyeye ulaştırabilecekler.