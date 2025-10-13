Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, bu yılı da rekor ziyaretçi sayısıyla tamamlandı.ANTALYA (İGFA) -Antalya Kitap Fuarı’nın son gününde Türkiye’nin tanınmış yazarları okurlarıyla buluştu. Kitap fuarında, ‘Edebiyatın müziği, müziğin edebiyatı’ konulu söyleşisiyle Tuna Kiremitçi okurlarıyla keyifli bir edebiyat söyleşisi gerçekleştirdi.

Nobel Barış Ödülü adayı ünlü yazar Akif Manaf, ‘Nadide Adalet’ konulu söyleşisiyle roman yazarı Serhat Kaya ve yazar Gürkan Dank sevenleriyle bir araya geldi. Fuarda, Işık Öğütçü, Ahmet Telli, Engin Alan, Burcu Bahar ve Şükrü Erbaş gün boyu kitaplarını imzaladı. 10’uncu günde indirimli kitap almak isteyen vatandaşlar gün boyu fuarı gezerek, keyifli vakit geçirdi.

ÇADIRDA BAŞLAYAN CAM PİRAMİT’E SIĞMAYAN KÜLTÜR ŞÖLENİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de fuar katılımcılarına geleneksel tatlı ikramı yaptı. Özdemir, Kitap Fuarı’na gösterilen ilgiden dolayı tüm kitapseverlere teşekkür ederek, “Bizleri yalnız bırakmayan sadece Antalya’dan değil, çevre illerden de gelerek bu fuarı büyük bir kültür buluşmasına çeviren herkese teşekkür ederim. Öncelikle bu fuarı çadırlarda başlatıp şimdi Cam Piramit’e sığmayan bir kültür şölenine dönüştüren fuarımızın mimarı Muhittin Böcek Başkanımıza sonsuz teşekkürler. Onun sevgisi iradesi ve kalbi burada bizlerle birlikte. 260 yazarımıza ve 220 ulusal ve uluslararası yayınevi temsilcimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

16. KİTAP FUARI 2 -11 EKİM 2026’DA

15’inci Antalya Kitap Fuarına rekorla kapattıklarını söyleyen Büşra Özdemir, “Bu yıl fuarı 1 milyon 103 bin 846 kişi ziyaret etti. 16’ıncı Antalya Kitap Fuarı’nı da 2-11 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Gelecek yıl Muhittin Böcek başkanımızın da aramızda olacağına yürekten inanıyorum” dedi.