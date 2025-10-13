Ülke genelindeki gıda denetimlerinin yüzde 17,3'ünün yapıldığı İstanbul'da, yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda 164 bin denetim yapıldı. 7 bin idari yaptırımın uygulandığı İstanbul'daki denetimlerde 440 milyon TL ceza kesildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 39 ilçe müdürlüğünün 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda 164 bin denetim yapıldı, 7 bin idari yaptırım uygulandı ve 440 milyon TL ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak - 30 Eylül 2025 döneminde 164 bin 59 denetim gerçekleştirilirken, 7 bin 19 idari yaptırım uygulandı. 72 suç duyurusunun yapıldığı denetimlerde 440 milyon 310 bin 717 TL idari para cezası kesildi.

Ülke genelindeki gıda denetimlerinin yüzde 17,3’ü İstanbul’da yapılırken, Valilik, “Gıda işletmelerinde etkin ve düzenli denetimlerle vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.