Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2025-2026 tiyatro sezonuna perdelerini aralayarak sanatseverleri yeni oyunlarla buluşturmaya hazırlanıyor.DENİZLİ (İGFA) - Yeni sezonun açılışı, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 20.30’da “Sığıntılar” adlı oyunla yapılacak. Kendisi de bir sığınmacı olan Polonyalı yazar Slavomir Mrozek’in mültecilik kavramını derinlemesine ele aldığı başyapıtı “Sığıntılar”, Sinan Küçüköz tarafından sahneye uyarlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Sinan Küçüköz, yeni sezon ve oyun hakkında yaptığı değerlendirmede tiyatronun sürekli gelişen ve çağıyla birlikte evrilen bir sanat dalı olduğunu vurguladı.

Küçüköz, “Bizler de şehir tiyatroları olarak bir değişim ve gelişim süreci içerisindeyiz. Sezona repertuarımıza eklediğimiz yeni bir oyunla merhaba diyoruz. Uzun bir dramaturgi çalışmasının ardından perde diyecek olan tek perdelik uyarlama oyun, 4. duvarın sınırlarını zorlayan bir reji anlayışına sahip. Eser, siyasi sığınma talebinde bulunan entelektüel bir aydın ile yurtdışına çalışmaya gitmiş bir işçinin hikayesini anlatıyor” dedi.

ŞEHİR TİYATROSU TURNE PROGRAMINA DA ÇIKACAK

Küçüköz ayrıca, “Oyun daha perde demeden ilgiyle karşılandı ve çeşitli davetler aldı. Prömiyerin ardından Denizli’yi temsil etmek üzere turne programına başlayacağız. Önce İstanbul’da, ardından da Adana’da seyirciyle buluşacağız.

Ayrıca repertuarımıza yeni bir çocuk oyunu da kattık. Şehir tiyatromuzun emekçilerinden Önder Tahmaz’ın kaleme aldığı ve Ceyhun Atmaca’nın yönettiği ‘Su Perisi Lara’ adlı oyunu minik seyircilerimizin beğenisine sunacağız. Güzel ve dopdolu bir tiyatro sezonu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda yetişkinler ve çocuklar için hazırladığı oyunlarla Denizli’de sanat dolu günlerin kapılarını aralayacak.