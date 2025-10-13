Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yarın Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini, Gazze’deki insanlık dramına maruz kalan halka bağışlama kararı aldı.İSTANBUL (İGFA) - TFF, soykırımı lanetleyerek taraftarları milli takımı desteklemeye çağırdı.

TFF’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.