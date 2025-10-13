Yurt genelinde etkili olan kar yağışları nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü, yolların açık tutulması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bursa Uludağ Yolu, İmranlı Kızıldağ Yolu ve Ardahan Şavşatlı yolunda kar küreme ve tuzlama ekipleri sahada; kurum, bölgelerden gelen görüntüleri sosyal medyada paylaştı.ANKARA (İGFA) - Sonbahar sonu ve kışın başlangıcında yurt genelinde kar yağışları başladı.

Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yol güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerini 7/24 esasına göre görevlendirdi.

https://twitter.com/KarayollariGM/status/1977606632180990280

Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan videolarda, Uludağ yolunda kar birikintilerinin temizlendiği, İmranlı Kızıldağ'da tuzlama araçlarının çalıştığı ve Ardahan Şavşatlı'da zincirleme önlemlerin alındığı görülüyor.

Kar yağışlarının arttığı bölgelerde ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirten KGM, Bursa, Sivas ve Ardahan gibi kritik noktalarda kar küreme, tuzlama ve bariyer kontrolleri aralıksız sürdüğünü, sürücülerimizden zincir ve lastik kontrollerini ihmal etmemelerini istedi.