Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Spor A.Ş. sporcularından Elif Ceren Uzunçakmak, Özbekistan’ın Taşkent kentinde düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası’nda 60 kg ve 65 kg kategorilerinde çifte şampiyonluk yaşadı. Türk bayrağını zirveye taşıyan bu büyük başarı, Kayseri’nin "Dünya Spor Başkenti" olma hedefinde önemli bir kilometre taşı oldu.KAYSERİ (İGFA) - Disiplinli altyapı çalışmaları ve sporcu destek programlarıyla uluslararası düzeyde başarıyı hedefleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor politikalarının sonuçlarını dünya arenasında almaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği spor yatırımları ve genç yeteneklerin desteklenmesine yönelik uygulamalar kapsamında, Spor A.Ş. çatısı altında eğitim alan sporcular, uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.

Bu kapsamda, 7-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Özbekistan’ın Taşkent kentinde düzenlenen 2025 Kick Boks Dünya Kupası’nda Türkiye’yi ve Kayseri’yi temsil eden başarılı sporcu Uzunçakmak, 60 kg ve 65 kg kategorilerinde gösterdiği üstün performansla çifte dünya şampiyonu olarak altın madalyalara uzandı.

Sporun her dalına büyük önem veren ve bu alandaki gelişmeleri yakından takip eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Elif Ceren Uzunçakmak’ı ve ailesini tebrik ederek, sporcunun bu tarihi başarısıyla Kayseri'ye büyük bir gurur yaşattığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizi sadece Türkiye’nin değil, dünyanın spor merkezi yapma vizyonumuzda her bir sporcumuzun katkısı çok kıymetli. Elif Ceren evladımız bu yolda bizlere ilham verdi. Kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi.