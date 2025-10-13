Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Bilim Festivali, 57 kurum ve kuruluşun kurduğu 100’e yakın stantla üç gün boyunca yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen Bilim Festivali, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nde binlerce bilim tutkunu vatandaşı bir araya getirdi. Üç gün boyunca süren festival, her yaş grubundan katılımcıya bilim dolu bir deneyim yaşattı.

“Bilimle Büyüyen Zihinler” sloganıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, yaklaşık 100 farklı stant kuruldu. Ziyaretçi yoğunluğu bakımından büyük ilgi gören festival, toplamda 200 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi.

Bilim söyleşileri, deneysel atölyeler, yaratıcı drama etkinlikleri, bilimsel şovlar, planetaryum gösterimleri, canlı heykeller, robotlarla söyleşiler, interaktif oturumlar, teknoloji sergileri ve simülasyon deneyimleri gibi birçok etkinlik katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında düzenlenen atölye ve gösterilerde çocuklar ve gençler bilimin eğlenceli yönünü keşfetti.

TEK ÇATI ALTINDA BİR ARAYA GELDİLER

Bilim Festivali, Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturdu. 57 kurum ve kuruluş 100’e yakın stant açarak bilimseverlerle bir araya geldi. Festivalde; TİSAŞ, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TÜRASAŞ, TÜBİTAK, T3 Vakfı - DENEYAP - TEKNOFEST, TÜRKSAT, DHMİ, TUSAŞ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, UMKE, AFAD, Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı, DOKA, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE), Yeşilay ve Orman Bölge Müdürlüğü gibi önemli kurumlar yer aldı. Ayrıca, Trabzon’un farklı ilçelerinden çok sayıda eğitim kurumu da festivale katkı sundu. Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yomra Merkez Anaokulu, Ortahisar Çamoba Anaokulu, Arsin Anaokulu, Pelitli Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu, Çağlayan Merkez Şehit Gürcan Bayrak İlkokulu, Osman Kalyoncu İmam Hatip Ortaokulu, Ata Ortaokulu, Bener Cordan Ortaokulu, Akçaabat Güzel Sanatlar Ortaokulu, Cevher Özden Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pelitli 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Çukurçayır Ortaokulu, Yaylacık İlkokulu ve Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi başta olmak üzere pek çok okul stant açarak öğrencilerin bilimsel çalışmalarını sergiledi.

PROJELER ZİYARETÇİLERE TANITILDI

Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları projeleri ziyaretçilere tanıtarak, bilimsel üretim süreçlerini paylaşma fırsatı buldu. Katılımcılar, öğrencilerin robotik, kodlama, enerji verimliliği, çevre bilinci ve tasarım alanlarındaki projelerine yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde ayrıca Trabzon Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Trabzon Teknokent, Trabzon Üniversitesi Yapay Zekâ ve Robotik Kodlama Merkezi, TÜGVA İcathane, Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi, Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Vakfıkebir Fen Lisesi, Akçaabat Fen Lisesi, Ortahisar Bilim ve Sanat Merkezi, Akçaabat Bilim ve Sanat Merkezi, Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi ve Trabzon Teknoloji Derneği gibi eğitim ve teknoloji odaklı kurumlar da yer aldı. Her kurumun kendi alanındaki çalışmaları tanıttığı stantlarda; savunma sanayii, yapay zekâ, uzay teknolojileri, mühendislik uygulamaları, çevre bilimi, enerji sistemleri, sağlık teknolojileri ve eğitim alanlarında çeşitli tanıtımlar ve uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildi.