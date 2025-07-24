İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 144 kilogram skunk ele geçirildiğini ve 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında, Esenyurt’ta iki araç ve bir adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1948241407795237236

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz” diyerek operasyonun önemini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürü ile polisleri tebrik etti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1948241407795237236