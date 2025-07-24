Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de duyurulduANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında 5 yeni karar yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyurulan bu kararlarda, çeşitli kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden almalarda yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Sinan Taş, Ticaret Bakanlığı'nda ise Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez görevden alındı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine, Hilal Yılmaz Taştan atanırken, Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan konulara ilgili atamalar yapıldı.

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