Edirnespor'un olağanüstü genel kurulunda Onur Yaren Ayaydın yeniden Kulüp Başkanı seçildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirnespor Kulübü'nün Edirnespor Muammer Şener Tesisleri'nde gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul çoğunluk aranmaksızın yapıldı.

Toplantıda, kulübün geleceğini belirleyecek olan seçim süreci de tamamlandı.

Genel Kurul’a tek aday olarak katılan Onur Yaren Ayaydın Edirnespor'un tekrar başkanı olarak seçildi.

Başkan Ayaydın, "Edirnespor'u kayyuma götürmek bize yakışmazdı.Sonunan kadar Edirnespor'u ayakta tutmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Onur Yaren Ayaydın başkanlığındaki Edirnespor’un yeni yönetiminde; Ersan Sivrikaya, Cenk Benakman, Yavuz Arslan, Hasan Sanal, Gökhan Cancik, Tahsin Tabak, Engin Yağcılar, Tugay Ardaboylu, Bedrettin Kapu, Şahin Kırbiç, Eren Oğuz, Can Yücel, Nedim Mercan, İsmail Baraj, Ahmet Erginler, Enver Orman, Kıvanç Arda, Refik Karışan, Savaş Vardar, Eser Arda, Vedat Fidancı, Ahmet Kıyı, Cihan Çetin görev aldı.