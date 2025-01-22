İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 1 No'lu Şube yöneticileri ile bir araya gelerek memurlara yönelik Sosyal Denge Tazminatı (SDT) ek protokolünü imzaladı. Ek protokol, 1 Ocak itibariyle geçerli olacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 6 bin 75 memur ve sözleşmeli memur personele yönelik Sosyal Denge Tazminatı (SDT) ödemeleri için ek protokole imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Turgut Angün, TİS ve Hukuk Sekreteri Özge Akman Bayraktar ve sendika temsilcilerinin katıldığı imza töreninde konuşan Başkan Tugay, “Dayanışma içinde olmamız gereken bir dönem. Hayırlı olsun, inşallah daha güzel günlerimiz olsun. Benim için kıymetlisiniz. Ben burada patron değilim, kamu yöneticisiyim. Halkın oylarıyla gelen geçici bir yöneticiyim. Burayı yönetmekle yükümlüyüm. Mevcut şartlar içinde karar verebiliyorum ama bir taraftan da biz bir siyasi mücadele yapıyoruz” dedi. Protokol kapsamında 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net 17 bin TL olarak ödenen SDT, yüzde 18 artışla aylık 20 bin TL oldu.

“ÇOK DAHA İYİSİNİ HAK EDİYORSUNUZ”

Türkiye'nin israf, yalan, dolan düzeninden çıkması için mücadele ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Tugay, “İnşallah önümüzdeki genel seçimi kazanırsak her şey değişecek. Asıl önemli olan o. Günlük ya da kısa vadeli değil, bu perspektiften bakmakta fayda var. Ülkenin içinde bulunduğu bu şartlar, bizlerin maruz kaldığı şartlar şu anda ancak bunu mümkün kılıyor. Çok daha iyisini hak ettiğinize yürekten inanıyorum. Ben de bir memur çocuğuyum. Kendim de 15 yıl devlet memurluğu yaptım. Gerçekten üzülüyorum ama bunu halletmenin yolu bizim seçimi kazanmamız" diye konuştu.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Turgut Angün ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin karşılığında belki zorlanarak da olsa emekçiden yana tutum almalarından ötürü Başkan Cemil Tugay'a teşekkür etti.

YÜZDE 18’LİK ARTIŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli memur personele 2024 yılı nisan ayına kadar net 14 bin TL Sosyal Denge Tazminatı ödemesi yapıldı.

14 Ağustos 2024 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 2024-21 Aralık 2025 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi ile net 14 bin TL olarak ödenen SDT, 17 bin TL oldu. 2025 yılında memur ve sözleşmeli memur maaşlarında yüzde 11,54 oranına artış olurken, sosyal denge tazminatında tüm ödemeler dahil yasal sınır brüt 11 bin 543, 14 TL olarak belirlendi.

Yapılan ek protokol kapsamında, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net 17 bin TL olarak ödenen SDT, yüzde 18 artışla aylık 20 bin TL oldu.